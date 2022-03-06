Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşı bitirmek için diplomasi trafiği sürüyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşı durdurmak için yoğun diplomasi trafiğini sürdürüyor. Önceki gün Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile telefonda görüşen ve son durumu değerlendiren Başkan Erdoğan'ın, bugün de Rus lider Vladimir Putin ile bir görüşme gerçekleştireceği kaydedildi. Konuyla ilgili açıklama Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

'BARIŞ MESAJI VERECEĞİZ'

"Bizim bütün çabamız bu savaşı durdurmak yönünde" diyen Kalın, "Bu çerçevede de Cumhurbaşkanımızın çok yoğun bir diplomasi trafiği var. Bütün taraflara, özellikle de Rusya tarafına bu saldırıları durdurulması ve müzakere masası gelmesi yönündeki çağrılarımıza devam ediyoruz. Dün 2. müzakere turu yapıldı. Önümüzdeki günlerde 3. tur müzakereleri yapılacak. Burada bizim temel ilkemiz tabii ki Ukrayna'nın toprak bütünlüğü ve egemenliği, siyasi birliğine uluslararası hukuk çerçevesinde korunması. Rusya'nın dile getirdiği endişeler, kaygılar her ne ise, bunların savaş yoluyla değil müzakere yoluyla ele alınması ve değerlendirilmesi bizim temel yaklaşımımız. Cumhurbaşkanımızın telefon trafiği devam edecek. Sayın Putin ile bir görüşmesi olacak. Biz bu mesajları vermeye devam edeceğiz" dedi.

'TARAF OLMAK İSTEMİYORUZ'

Türkiye'nin hem Rusya ile hem de Ukrayna ile iyi ilişkileri olduğunu hatırlatan Sözcü Kalın, "Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi biz ne Rusya'dan vazgeçebiliriz ne Ukrayna'dan. İki tarafla da konuşabilen birkaç aktörden birisi Türkiye. Yaptırımların amacı bu savaşı önlemek olmalı. Bunun geçmesi uzaması halinde bu yıkım devam edecek. Daha fazla kayıplar olacak. Şu anda bir yaptırım planımız yok. Bu savaşın bir tarafı olmak gibi bir pozisyona itilmek istemiyoruz. İki tarafla da konuşmayı sürdürebilmemiz gerekiyor. Ekonomimizin bundan olumsuz yönde etkilenmesini istemiyoruz. Herkes köprüleri atarsa Rusya'yla kim konuşacak? Rus tarafının da güvendiği bir muhatabının, onlarla konuşmaya devam etmesi büyük önem arz ediyor. Büyük çatışmalar savaşlar böyle önlenir" diye konuştu. Kalın, daha fazla yıkım olmaması için Rus tarafının müzakere masasından somut sonucun çıkmasına müsaade etmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

"ERDOĞAN'A MİNNETTARIM"

BAŞKAN Erdoğan'ın çözüm için çabaları sürüyor. Erdoğan, önceki gün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşerek bilgi almıştı. Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Zelenskiy, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüm. Göstermiş olduğu tutarlı destek için minnettarım. Rusya Federasyonu tarafından devam eden saldırılar ve nükleer terörizm hakkında kendisine bilgi verildi. Düşmanlıklara bir son vermeliyiz" dedi.