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Haberler Gündem Türk SİHA’ları dünyada ilk üçte

Türk SİHA’ları dünyada ilk üçte

6.3.2022

Türk SİHA’ları dünyada ilk üçte

SAVUNMA Sanayi Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin insansız sistemlerde dünyada ilk 3'te olduğunu belirtti.

Savunma sanayi ihracatının 3 milyar doları geçtiğine de değinen Demir, "2022 sonunda 4 milyar doları geçmeyi hedefliyoruz. 2023-2024-2025 yıllarında bunun katlanarak gitmesini bekliyoruz. Son derece geniş bir ilgi var. Türkiye'nin teknolojisi söz konusu olduğunda başka bir gözle bakılan bir ülke olduğunu görüyoruz. Belirli sayıda motor elimizde var. Ayrıca yine kendi geliştirdiğimiz motorların da AKINCI'ya kullanılabilecek motor çalışmamız bitecek. Bir adım daha ileri gidebiliyoruz" diye konuştu.