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2022 YKS başvuruları bugün sona erecek

Adaylar başvurularını, bugün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin mobil uygulamasından veya internet sitesinden yapılabilecek. YKS Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi ise 19 Haziran'da yapılacak.