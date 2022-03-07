  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem 2022 YKS başvuruları bugün sona erecek

2022 YKS başvuruları bugün sona erecek

Adaylar başvurularını, bugün saat 23.59'a kadar ÖSYM'nin mobil uygulamasından veya internet sitesinden yapılabilecek. YKS Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi ise 19 Haziran'da yapılacak.

07.03.2022, 08:21 Güncelleme Tarihi: 07.03.2022, 08:22

2022 YKS başvuruları bugün sona erecek

Açıklama Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün'den geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) başvurularının bugün sona ereceğini hatırlattı. "Başvurunuzu son ana bırakmayın" uyarısında bulundu.

Adayların başvuru yapabilmeleri için önce ÖSYM aday işlemleri sistemine kayıt olmaları gerekiyor.

YKS BAŞVURU LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

Kimlik kartı ve e-Devlet şifresi olan adaylar, ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan 'e-Devlet ile Kayıt Ol' seçeneğine tıklayarak işlemi gerçekleştirebilecek.

Adaylar, sisteme kaydolduktan sonra, 'Yeni Başvuru Yap' seçeneğiyle işlemlerini başlatacak.

YKS Temel Yeterlilik Testi 18 Haziran'da, Alan Yeterlilik Testleri ve Yabancı Dil Testi ise 19 Haziran'da yapılacak.