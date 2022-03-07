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Haberler Gündem ABD uçak gemisi Ege Denizi’nin kuzeyinde

ABD uçak gemisi Ege Denizi’nin kuzeyinde

7.3.2022

ABD uçak gemisi Ege Denizi’nin kuzeyinde

ABD'NİN USS Harry S. Truman uçak gemisinin, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında Ege Denizi'nde konuşlandığı açıklandı. USS Harry S. Truman uçak gemisinin, Ukrayna'daki tansiyonun yükselmesi halinde uçuş operasyonlarını gerçekleştirmek amacıyla Ege Denizi'nin kuzeyinde hareket halinde olduğu belirtildi. Ukrayna'daki tansiyonun daha da artması halinde Karadeniz'e daha fazla savaş uçağı gönderileceğini belirten bir yetkili, "Rusya, Türkiye'nin boğazlarından geçmeye çalışırsa ve Türkiye NATO'dan destek isterse, o zaman uçak gemisi Karadeniz ve Çanakkale Boğazı üzerindeki hava devriyeleri için kullanılabilir" dedi.