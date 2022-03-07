Emine Erdoğan’dan Olena Zelenskiy’e mesaj

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'in eşi Olena Zelenskiy'e video mesaj gönderdi. Türk halkının içten sevgi ve saygılarını ileten Erdoğan, Ukrayna'ya yönelik saldırılardan dolayı büyük bir üzüntü içinde olduğunu belirterek, "Türkiye olarak gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Ukrayna'nın güzel insanları, Türk halkının dualarındadır. Allah'tan, en kısa zamanda barış ortamına kavuşmanızı ve tek bir canın dahi incinmemesini niyaz ediyoruz. Yıllardır dünyanın birçok yerinde devam eden savaş ve çatışmaları durdurmak gayreti içindeyken, şimdi Ukrayna'nın aynı deneyimden geçiyor olması, söndürmek istediğimiz ateşi daha da alevlendirdi" ifadelerini kaydetti. Erdoğan, tarihin yeteri kadar savaş ve gözyaşıyla dolu olduğunu ve savaşın acı sonuçlarının herkes tarafından bilindiğini aktardı. Türkiye'nin, savaştan kaçmış milyonların ev sahibi olduğunu dile getiren Erdoğan, 2011'de başlayan Suriye iç savaşından kaçıp Türkiye'ye sığınan yaklaşık 3,7 milyon Suriyelinin misafir edildiğini hatırlattı.