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Haberler Gündem İzmir'de acı son! Emniyet şeridindeki kamyona çarptı

İzmir'de acı son! Emniyet şeridindeki kamyona çarptı

Son dakika... İzmir Çiğli'de yaşanan acı kazada 1 kişi hayatını kaybetti. Kaza, bir aracın emniyet şeridinde bekleyen kamyona arkadan çarpması sonucu gerçekleşti.

İHA

07.03.2022, 08:30

İzmir’de acı son! Emniyet şeridindeki kamyona çarptı

İzmir'in Çiğli ilçesinde, emniyet şeridindeki kamyona arkadan çarpan otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, saat 21.15 sıralarında İzmir Çevre Yolu Sasalı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Sasalı istikametinden İzmir yönüne doğru seyir halinde olan 35 BJE 10 plakalı otomobilin sürücüsü Burak Özen, emniyet şeridinde bulunduğu öne sürülen N.K. idaresindeki kamyona arkadan çarptı.

Kazanın etkisiyle savrulan otomobili gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine bölgeye gelen otoyol polisi, çevre güvenliğini sağlarken, sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede otomobil sürücüsü Burak Özen'in hayatını kaybettiği belirlendi.



Talihsiz sürücünün cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.