MHP Genel Sekreteri Büyükataman: Gökkuşağı koalisyonunun ihanetlerini paylaşacağız

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, "Adım Adım 2023 İlçe Anlatma ve Aydınlatma" toplantısında konuştu. Büyükataman, "CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Türkiye emin olun geçmişten bugüne hiç muhatap olmadığı bir ölçüde ciddi kuşatma ihanet ve dayatma ile karşı karşıyadır. Bıkmadan, usanmadan etrafımızdaki ihanet senaryolarını; Kılıçdaroğlu ve yönetimindeki CHP'nin ve birlikte oluşturdukları gökkuşağı koalisyonunun ihanetlerini aziz milletimizle paylaşmaya gayret edeceğiz" dedi.

■ SUAT SALGIN