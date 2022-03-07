Ukrayna krizine Erdoğan anahtarı

Rusya-Ukrayna savaşının kilidini, Başkan Recep Tayyip Erdoğan anahtarının açması, acil olarak ateşkesin sağlanması ümidi belirdi. Hem Putin'i hem de Zelenskiy'i çok yakından tanıyan, iki ülke ile konuşma ve diyalog imkanı dünyada en yüksek noktada bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü Zelenskiy ile görüştü. Dün de Putin'le hayati bir görüşme yaptı. Bu iki görüşmenin sonucu ateşkesin sonlanması, Putin'le Zelenskiy'nin İstanbul'da aynı masada buluşması ivme kazandı. Evet. ABDAvrupa seyrediyor, Başkan Erdoğan tarihi diplomatik hamlelerle Ukrayna'da insanlığı kurtarmaya çalışıyor. Amerika-İngiltere kışkırtması, Putin-Rusya'nın ihtirası neticesinde meydana çıkan Ukrayna işgali çok yönlü neticeler doğurdu. Hatta o kadar ileri bir noktaya geçti ki 3'üncü DÜNYA SAVAŞI korkusu yarattı.

MEKİK DİPLOMASİSİ

Savaşın 10'uncu gününde BM felç. ABD tezgahları sürüyor. Avrupa perişan. Rusya adım adım Ukrayna'yı çiğniyor. İnsanlık ayaklar altına alınmış durumda. Şehirler bombalanıyor. Kesin ateşkesin sağlanması noktasında iki tarafa da aynı mesafede bulunan, sadece Ukrayna'nın insanlarının bir an önce bombalardan kurtulmasını ve insani hizmetlerin yerine getirilmesini sağlamak için Erdoğan'ın diplomatik hamleleri ümit olarak ortaya çıktı. Rusya- Ukrayna kilidini açmaya Başkan Erdoğan'dan başka hiçbir lider daha yakın değil. Başkan Erdoğan'ın görünen ve görünmeyen mekik diplomasisi sürüyor. Cuma günü Zelenskiy ile görüştü, "Putin'le bir araya gelir misin" dedi. EVET cevabını aldı.

KİRLİ SİYASET

Rusya ve Ukrayna Dışişleri bakanlarının ilk kez İstanbul'da bir araya getirilmesi sonrası, Erdoğan- Putin-Zelenskiy İstanbul masası daha net olarak belirmiş olacak. En büyük ümit Erdoğan'da. En büyük ümit İstanbul'da... İnşallah anahtar Erdoğan'lı Türkiye olacak. Şu anki tabloya göre Başkan Erdoğan-Türkiye dünya barışı adına yoğun bir çaba göstermektedir. ABD ve NATO ise krizi tırmandırmaya yönelik kirli siyasetini sürdürüyor. Almanya'yı, Fransa'yı NATO'ya mahkum hale getirdiler. Almanya'nın yeni ordu kurmasını, 100 milyar euroluk ordu genişletmesini sağladılar. "NATO öldü" diyen Macron'a lafını yalattılar. Rusya'dan Almanya'ya direkt gaz getiren Kuzey Akım 2'yi, bağırta bağırta Almanya'nın durdurmasını sağladılar. Ukrayna çiğneniyor. ABD-NATO, kendi tezgahlarını yürütüyor. Avrupa'yı dizayn ediyor. NATO'ya canlılık kazandırıyor.

BÜYÜK RESME BAKALIM

ABD'li silah ve petrol baronları çok memnun. Finlandiya'ya, İsveç'e, Bulgaristan'a, Romanya'ya milyarlarca dolarlık silah satıyorlar. ABD'li petrol baronlarının LNG gemileri harıl harıl Avrupa'ya kaya gazı taşıyacak. ABD-İngiltere-Avrupa, Ukrayna'da ateşkesi sağlamayı değil, Putin'in karizmasını çizme, Rusya'yı zayıflatma peşinde. Yaptırımlara bakınız, hep gelecekte Rusya'yı zayıtlatmaya yönelik. ABD-Avrupa'nın kirli yüzünü fark eden Zelenskiy de isyan ediyor. Avrupa'nın zavallı hali karşısındaki isyanını, "Ukraynalıların ölümünden siz de sorumlusunuz" sözleri ile haykırdı, "Putin'le masaya oturmak istiyorum" dedi. Başkan Erdoğan'ı aradı.



SONUÇ

ABD-İNGİLTERE UKRAYNA'YI RUSYA'YA PEŞKEŞ ÇEKTİ. AVRUPA'YI DİZAYN ETTİLER. NATO'YU CANLANDIRDILAR. Filler (ABD-İngiltere) ile Rusya tepişiyor. Ukrayna eziliyor. Bu gerçeği Zelenskiy gördü. Kendisine tek candan, içten dost olarak el uzatan Başkan Erdoğan'a güveniyor. Putin'le masaya oturmak için Erdoğan'ın Putin'le yapacağı konuşmayı bekliyor. Ne demişti İstiklal Marşı yazarımız, milli şairimiz rahmetli Mehmet Akif Ersoy: "Batı (ABD-Avrupa) tek dişi kalmış canavar." Ukrayna'yı gördükçe Mehmet Akif Ersoy'a tüm dualarımız.