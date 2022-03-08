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Dördüncü sondaj gemisi yola çıktı

Fatih, Yavuz ve Kanuni'nin ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi de filoya katılıyor. Yeni nesil özellikleriyle dikkati çeken gemi Türkiye'ye doğru yola çıktı

08.03.2022, 08:32

Dördüncü sondaj gemisi yola çıktı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisinin yola çıktığını duyurdu.

Bakan Dönmez şu sözleri kullandı:

"Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye'ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun."