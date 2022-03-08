Her yerde ölüm var

Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimini 2 aydır bölgede bulunan A Haber kameramanı Niyazi Kurt ile birlikte ekranlara taşıyan A Haber Programlar Şefi Emine Kavasoğlu, izlenimlerini Yeni Asır'a aktardı. 2 aydır Ukrayna'da olduğunu ve 10 gündür de Kiev'de bulunduğunu anlatan Kavasoğlu, "Özellikle son 2-3 gündür inanılmaz şeylere tanıklık ediyoruz. Kiev yakınındaki İrpin'de sivillerin tahliyesi sırasında bombardıman gerçekleşti. Hatta bir bomba bizim 60-70 metre ötemize düştü. Burada bir insanlık dramı yaşanıyor. Tahliye olanların hepsi kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşuyor. Ancak, hiçbir hedef gözetmeksizin tahliye yollarının vurulduğuna tanıklık ettik. Bu gördüğüm ilk savaş değil. Ancak bu kadar sivillerin hedef alındığı, sivillerin bu kadar ateş altında olduğu bir savaşı burada görüyorum. Sivillerle yan yananıyız. Ölüm hepimizin ensesinde" dedi.

'BU DİRENİŞ UZUN SÜRMEZ'

Rusların Kiev'e dayandığını ve kentin tamamen kuşatıldığını anlatan Kavasoğlu, "Artık sokak savaşları başlayacak. 50-60 metre arayla barikatlar kurmuşlar. Her bir barikatta askerler ve silahlı siviller var. Her barikatın arkasında yüzlerce molotof koyteyli bulunuyor. Şehre giriş biraz engellenmeye çalışılacak ama Rusya bugün yarın o noktaya girer. Şehir savaşları biraz çetin geçeceğe benziyor. Korku var ama daha ziyade mücadele edip kazanacaklarını düşünüyorlar, hepsi zafer bekliyor. Ancak gözlemim çok uzun direnilemeyeceği yönünde. Rusya, Kiev'in kapısına 10 günde geldiyse direnişi kırması da çok uzun sürmez. Bu hızla devam ederlerse 3-4 gün içinde Kiev'e girip ele geçirirler gibi duruyor" dedi. Kavasoğlu, Türk pasaportunu gösterdiklerinde Ukraynalıların kendilerine ilk söylediği sözün bu ülkenin savunmasında kullandığı Türk SİHA'larına atıfla "Bayraktar" olduğunu da ifade etti.

ARTIK STOKLAR TÜKENDİ

Kiev'de gıda stoklarının da tükendiğini ifade eden Kavasoğlu, "Artık marketler boşaldı. Yeni tedarik de yapılamıyor. Hazır makarna falan yiyoruz. İlk günlerde topladık hepsini. Ama bizim de 5 günlük yemeğimiz kaldı. Eğer çıkamazsak ondan sonrası için bizim de bir planımız yok. Bütün basın mensupları bir oteldeyiz. Aldığımız hazır yemekleri tüketmeye çalışıyoruz. Otelde sabah kahvaltısı çıkıyor" diye konuştu.

BUNUN KADINI ERKEĞİ YOK

En başından beri gazetecilikte kadın erkek ayrımını kabul etmediğini de aktaran Kavasoğlu, "Muhabirliğin kadını-erkeği, gecesi-gündüzü olmaz. Doğuya da gitmeniz lazım, batıya da. Sebze meyve haberi de yaparsınız, savaş haberi de. Muhabirlik başlı başına karakteristik bir şey" ifadelerini kullandı.

'ÇOCUKLARIN AĞLAYIŞLARI AKLIMDAN GİTMİYOR'

İLK kez sivillerin bu kadar hedef alındığı bir savaş gördüğünü ifade eden Emine Kavasoğlu, "Unutamadığımız en büyük olay 3 yaşında bir çocuğun o bombardımanda kulaklarını kapatarak annesinin kucağında kaçmasıydı. Yine bomba atıldığında çocuğun korkudan annesinin kucağından fırlayıp yere düşerek burnunu kırmasıydı. Çocukların yüzlerinde yaşadığı o korkuyu görmek çok kötü. Bizi en çok bu etkiledi" dedi.

"KİEV'İN YÜZDE 17'Sİ RUS, ÇATIŞMALAR BÜYÜYEBİLİR"

KİEV'İN nüfusunun yüzde 17'sinin Ruslardan oluştuğunu aktaran Kavasoğlu, "Şehir savaşı başladığında mutlaka burada kalan hücreler de uyanacaktır. Daha büyük bir şey olabilir. Sokağa çıkma yasağının nedeni de bu. Çok sayıda sivil sabotajcı olduğunu düşünüyorlar içeride. Yolda 'dur' uyarısına uymazsanız vur emri var. Biz otelin önündeki araçlara her gittiğimizde pasaportumuzu kimlik kartımızı basın kartımızı gösteriyoruz" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ