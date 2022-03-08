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Sağlık Bakanlığı bugünkü tabloyu açıkladı

Son dakika: Sağlık Bakanlığı bugünkü koronavirüs vaka, aşı ve vefat sayılarını açıkladı. Buna göre; 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi hayatını kaybetti. İşte ayrıntılı tablo…

08.03.2022, 20:01 Güncelleme Tarihi: 08.03.2022, 20:07

Sağlık Bakanlığı bugünkü tabloyu açıkladı

Sağlık Bakanlığı, günlük koronavirüs tablosunu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı. Buna göre, son 24 saatte 365 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 37 bin 407 kişinin testi pozitif çıktı, 130 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 69 bin 294 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 85,18, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,99 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 146 milyon 97 bin 881 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.