Ayçiçek yağı yüklü gemiler yola çıktı

Azak Denizi'nde bekleyen Ayçiçek yağı hammaddesi ve buğday yüklü gemiler Türkiye'ye doğru yola çıktı.

15 MART'TA TÜRKİYE'DE OLACAK

Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Rusya'nın Yeisk Limanı'nda bekleyen 6099 ton ayçiçek yağı yüklü gemi Kerch kanalını geçerek seyre başladı, 15 Mart'ta Mersin'de olması beklenmektedir. Ayçiçek yağı yüklü diğer 3 gemi ise Rostov Limanı'ndan kalkış yapmış olup 17 Mart'ta ülkemize varmaları planlanmaktadır." ifadelerine yer verildi.

PUTİN TALİMAT VERECEĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonda görüşmüştü.

Görüşmede Başkan Erdoğan'ın "Ticarette dolar, euro, ruble ve yuan kullanabiliriz" dediği aktarılırken Putin'in Azak Denizi'nde bekletilen ayçiçek yağı ve buğday yüklü 30 gemi için talimat vereceğini ifade edilmişti.