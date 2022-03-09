Kara bulut çabaları art niyetlidir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda kadın muhtarlarla bir araya geldi. Erdoğan, buradaki konuşmasında Rusya ile Ukrayna arasında süren savaşın sona ermesi için harcadığı yoğun mesaiden bahsetti. Bu konuyla ilgili 20'yi aşkın devlet başkanı ve başbakanla görüşmeler yaptığını dile getiren Başkan Erdoğan, "Halen devam ettiriyoruz. İsrail Cumhurbaşkanı gelecek, öbür gün Azerbaycan Cumhurbaşkanı gelecek. Türkiye'nin durduğu yeri hatırlatması bakımından ne kadar önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Ülkenin başına kara bulut toplamak isteyen her kimse sıfatı ne olursa olsun art niyetlidir" diye konuştu.

'AYÇİÇEĞİ SORUNUMUZ YOK'

Erdoğan, konuşmasında son günlerde gündeme gelen Ayçiçek yağı fiyatlarıyla ilgili tartışmalara da değindi. "Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok" diyen Erdoğan, "Muhalefet ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor. Mahallenizdeki, köyünüzdeki marketlerde, bakkallarda gerçekten ayçiçek yağı var mı, yok mu? Gerekirse sizler İçişleri Bakanlığı adına bunların depolarını bile takip edip bizlere ihbar edeceksiniz. Bu stokçularla ilgili biz gereğini yapacağız. Sizler Vali'nin o mahallelerdeki eli, ayağısınız. Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek boynumuzun borcudur. Bunlar stokçu. Yağları depoluyorlar, utanmadan sıkılmadan rakamları yükseltiyorlar. 'Raflarda ayçiçek yağı yok' diyerek kampanya yürütüyorlar" dedi.

ENERJİ VE GIDA FİYATLARI

Enerji ve gıda fiyatlarında yaşanan gelişmelerin bir kısmının küresel dengesizliklerden kaynaklandığını, bir kısmının da içerideki hırsların ve manipülasyonların eseri olduğunu ifade eden Başkan Erdoğan, "Bu vesileyle vatandaşlarımıza söylentilere aldırış etmemeleri, tahriklere gelmemeleri, provokasyonlara karşı daima teyakkuz halinde bulunmaları çağrısında bulunuyorum. Milletimizden devletimize güvenmesini, hükümetine desteğini sürdürmesini, sabırlı olmasını istiyoruz. Dünyadaki ülkelerin önemli bir kısmının güçlü devlet yönetimi giderek artan ekonomik işleyiş sıkıntısı içinde kıvrandığı süreçte ülkemizin elindeki kıymetlerin değerini çok iyi bilmeliyiz.

EŞİNİ 23 YERİNDEN BIÇAKLAYAN ADAMIN SALIVERİLMESİNE TEPKİ

BAŞKAN Erdoğan, Tokat'ta eşini 23 yerinden bıçaklayan kocanın serbest bırakılmasına da tepki gösterdi. Erdoğan, "Be hey hakim sen nasıl oluyor da böyle birisini serbest bırakıyorsun? Sonuna kadar takip edeceğiz, daha bitmedi işimiz. Failin pişmanlık içermeyen davranışlar takdiri indirim nedeni olarak kabul edilmeyecek. Kasten öldürme, kasten yaralama, işkence ve eziyet suçlarının kadına karşı işlenmesini nitelikli hal kapsamına alarak cezaları artırıyoruz" dedi.

'MUHTAR MAAŞLARINI 4 BİN 250 TL YAPTIK'

19 Ekim tarihini Muhtarlar Günü ilan ettiklerini hatırlatan Erdoğan, "SGK primlerinin devlet tarafından ödenmesi, maaşlarının artırılması, tek tip muhtar kimliği başta olmak üzere pek çok iyileştirme yaparak bu sorunları ortadan kaldırdık. Muhtar maaşlarının asgari ücretin altında kalmaması için adımları a ttık, kanun değişikliği de Meclisimizin takdiri ile çıkacaktır. Muhtar maaşlarını 4 bin 250 TL'ye çıkardık. Ankara'da hazırlıkları süren Muhtar Konuk Evi'ni 19 Ekim'de hizmete açmayı planlıyoruz" ifadelerini kullandı.