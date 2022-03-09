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Milli Saraylar İdaresi koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 30 koruma ve güvenlik görevlisi alacak. Son başvuru tarihi 20 Mart 2022 olarak açıklandı.

09.03.2022, 10:41

Milli Saraylar İdaresi koruma ve güvenlik görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan. gov.tr'de yer alan ilanda, "Milli Saraylar İdaresi Başkanlığında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın ek 2 nci maddesine göre, aşağıdaki tabloda başvuru özel şartları belirtilen 30 adet Koruma ve Güvenlik Görevlisi unvanında sözleşmeli personel alınacak." dedi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...