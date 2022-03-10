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Antalya'da barış masası! Üçlü "Ukrayna" zirvesi

Dünyanın gözü bugün Türkiye'de, Antalya'da yapılacak olan Rusya ve Ukrayna zirvesinde. Savaşın başlamasından bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki en üst düzey görüşme bugün Antalya'da yapılıyor. Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanları biraraya gelecek. Saat 11'de başlayacak toplantı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun da katılımıyla üçlü formatta gerçekleşecek. Görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile masaya oturdu. Görüş alışverişi yapılan toplantıdan ilk kareler geldi. Çavuşoğlu, Kuleba'nın ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmeye geçti

10.03.2022, 11:17

Antalya’da barış masası! Üçlü Ukrayna zirvesi

Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için taraflar Türkiye'de masaya oturuyor. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun arabuluculuğunda ateşkesi görüşecek. Saat 11.00'deki tarihi zirve öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile görüştü. İlk görüntüler gelirken, Çavuşoğlu daha sonra Lavrov ile de ikili görüşmeye geçti. Daha sonra ise taraflar bir masa etrafında sorunun çözümü için çaba harcayacak. Saat 11.00'de başlayacağı duyurulan toplantı henüz başlamadı.

DÜNYANIN GÖZÜ ANTALYA'DA

Tüm dünyanın gözünün Antalya'da olduğu üçlü zirve Serik ilçesine bağlı Belek turizm merkezindeki 5 yıldızlı bir otelde gerçekleşecek. Heyetler dün Türkiye'ye geldi.

GÖRÜŞMENİN FORMATI BELLİ OLDU

Tarihi görüşmenin formatı da belli oldu. Saat 11.00'de başlayacak görüşme öncesi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu önce Ukraynalı mevkidaşı ile masaya oturdu. Çavuşoğlu görüşmenin ardından Rus mevkdidaşı ile de masaya oturdu. Birazdan taraflar Türkiye'nin arabuluculuğunda bir masa etrafında toplanacak.

ÇAVUŞOĞLU-KULEBA GÖRÜŞMESİNDEN İLK KARELER GELDİ

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Ukraynalı mevkidaşı Dimitro Kuleba bir araya geldi. Çavuşoğlu, Kuleba'yı kapıda karşıladı. Heyetler odaya geçti. Toplantıdan ilk görüntüler de geldi.

LAVROV İLE DE GÖRÜŞÜYOR

Çavuşoğlu, Kuleba'yı dinledikten sonra Lavrov öncülüğündeki Rus heyeti ile de görüşmeye geçti. Görüşme sürüyor.

GAZETECİ AKINI VAR

Zirveyi takip etmek için akredite olan yerli ve yabancı 334 gazeteci, otelin arka tarafındaki ayrı bir giriş noktasından saat 08.00 itibarıyla içeriye alınmaya başladı. Yoğun ilgi nedeniyle gazeteciler uzun sıra oluşturdu. Güvenlik taramalarının ardından bakanların basın açıklamalarını yapması beklenen G-20 Liderler Zirvesi'nin de yapıldığı salonun bulunduğu alandaki basın odasına alındı. Zirveyi takip eden gazetecilerin ülkeleri arasında Ukrayna ve Rusya Federasyonu'nun yanı sıra Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, İsrail, Japonya, Kanada, Hollanda ve Çin Halk Cumhuriyeti de bulunuyor.

BÖLGEDE KUŞ UÇURTULMADI

Antalya Diplomasi Forumu (ADF) ile günler öncesinden güvelik güçleri ve keskin nişancılar en küçük bir olumsuzluğa karşı alarma geçirildi. Polis ve jandarma ile birlikte uzman güvenlik köpekleri de görev yapıyor. Formun yapıldığı Belek Turizm Merkezi'nde keskin nişancılar, özel harekat mensupları, bomba uzmanı köpekler görev yapıyor. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde görevli silahla atış eğitimi veren, hedefleri gözü kapalı 12'den vurabilen atış eğitmeni komiser Nisa Aydın'da formda görevlendirildi.

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