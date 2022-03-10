Gücü elinde tutan ülkeler nerede!

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin de içinde yer aldığı bölgenin 11 yıldır meşakkatli günler geçirdiğini ifade eden Erdoğan, "Suriye'de 12 milyon kişinin evlerini terk etmesine yol açan kriz devam ediyor. Kimlerin aktör olduğunu gayet iyi biliyorsunuz. Lübnan'dan Irak'a, Afganistan'dan Libya'ya kadar kan, gözyaşı, çatışma ve istikrarsızlık hakim. Barışın çocuklarını yeniden ihya etmeliyiz. İnsanlık adına yüzkarası bu tablo karşısında görevi güvenlik ve istikrarı sağlamak olan kuruluşlar kıllarını dahi kıpırdatmıyor. Dünyada gücü elinde bulundurduğunu söyleyen ülkeler nerede? Herhangi bir insani destek yok, kurtarma adına attıkları adım yok. Kendi çıkarları söz konusu olduğunda dünyayı ayağa kaldıranlar son 11 yıldır bölgedeki katliamları uzaktan izliyorlar" dedi.

'ÇOCUKLARIN KORKUSUNU GÖRENLER'

KATLİAMLARI engelleyecek hiçbir adım atılmadığını ifade eden Erdoğan, "Bizim gibi komşu ülkeler insani ve ekonomik bakımdan ağır yükleri omuzlarken güya zengin devletler kınama mesajları dışında zulme ses çıkarmadılar. Bu süreçte şantaja ve ambargoya da maruz kaldık. Teröristlere her türlü yardımı yaptılar. Ukrayna krizi ile birlikte batılı medya organlarında yapılan açıklamalar bu kayıtsızlığın, çifte standardın gerisindeki gerçeği de ortaya çıkarmıştır. Mazlumları derisinin rengine göre ayranların insaniyetle, medeniyetle hiçbir bağı yoktur. Irkçılığın daniskası olan bu bakış açısı utanç vericidir. Almanya'da filarmoni orkestrasının şefi Putin'in arkadaşı diye görevine son veriyorlar. İtalya'da Dostoyevski'nin eserlerine yasak getiriyorlar. Böyle saçmalık olur mu? Bunun tarihte Bağdat'taki kütüphaneleri yıkan Hülagü'den ne farkı var? Krizin trajediye dönmemesi için çaba harcıyoruz. 2 milyon insan evlerini terk etmek zorunda kaldı. Rakamın 5-10 milyonu bulması yakındır. Savaşın kazananı olmaz. Kalbinde zerre kadar merhamet olan birisinin çocukların yüzündeki korkuyu görüp hüzün duymaması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

'ADAYLARI OLMADAN BAŞBAKAN PAZARLIĞINA GİRİŞTİLER'

Erdoğan, 28 Şubat'ta bir araya gelen 6 muhalefet partisini de eleştirdi. "Karşımızdaki fotoğraf bizi kah güldürüyor, kah hüzünlendiriyor, kah düşündürüyor" diyen Başkan Erdoğan, "Dev yatırımları yapan müteahhitleri tehdit ederek 'sakın ha' diyen bir muhalefet mantığını dünyanın hiçbir yerinde görmedik. Enflasyonu nasıl indireceklerine, PKK ve FETÖ ile nasıl mücadele edeceklerine ilişkin bir program göremedik. Cumhurbaşkanı adayını belirleyememişler, başbakanlık pazarlığına giriştiler" dedi.

'TÜRKİYE ŞOKLARA KARŞI DAYANIKLILIĞINI İSPATLADI'

Başkan Erdoğan, gıda fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarındaki artış ve ekonomiyle ilgili de konuştu. Kurdaki yükselişten, küresel emtiadaki artışlardan kaynaklanan bir pahalılık olduğunu aktaran Erdoğan, "Enflasyonla gelişmiş ülkelerin de boğuştuğu bir gerçektir. Bu süreçte Türkiye üretim ve istihdam gücüyle şoklara karşı dayanıklılığını ispatlamıştır. Bizim itirazımız için boş tartışmalarla vakit hebasıdır. Dün Gezi olaylarında 'Ekonomiyi batırın' çağrısı yapanlar bunlardı. Bugün yağ üzerinden ülkenin başına kara bulutlar toplamaya çalışanlar yine bunlar. CHP dün neyse bugün de odur, yarın da aynısı olacaktır" açıklamasını yaptı.

HERZOG TÜRKİYE'DE

İsrail Devlet Başkanı Isaac Herzog, 14 yıl aradan sonra ülkesinden Türkiye'yi ziyaret eden ilk başkan oldu. Başkan Erdoğan, Herzog'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Törenin ardından iki lider gazetecilere poz verdi. Baş başa gerçekleştirilen görüşmenin ardından Erdoğan ve Herzog bir basın toplantısı düzenledi.