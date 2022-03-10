Küresel diplomasiye Antalya damgası

KÜRESEL meselelerde uzlaştırıcı ve sağduyulu bakış açısıyla dikkat çeken Türkiye, global problemlerin ayyuka çıktığı dönemde Antalya Diplomasi Forumu'nda 15 Devlet ve Hükümet Başkanı, 67 bakan ve 44 örgüt temsilcisini ağırlayacak. Ukrayna'daki işgal ve savaşın yanı sıra Doğu Akdeniz, İsrail-Filistin ihtilafı, Irak, Suriye, Afganistan, göç sorunu gibi meselelerin de müzakere edileceği forumda Türkiye'nin normalleşme ve ilişkileri iyileştirme yönünde görüşmeler yaptığı ülkelerden de katılımcıların yer alacak. Forumun açılış konuşmasını Başkan Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Foruma 2 bin 500'ün üzerinde fiziksel, 10 binin üzerinde çevrim içi katılım bekleniyor. Liderler oturumu, panel ve gençlerle buluşma etkinlikleri de planlanıyor.

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