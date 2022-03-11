Barış umutlarını Antalya artırdı

TÜRKİYE'NİN savaş halinde olan Rusya ile Ukrayna arasında barışı sağlamak için çabası sürüyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yoğun diplomatik girişimleri sonucu önemli bir mesafe kat edilmesinin ardından, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Antalya Diplomasi Forumu'nda Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitri Kuleba ile üçlü bir zirve gerçekleştirdi. Tüm dünya, barış için atılan bu adımı yakından takip etti. Yaklaşık 1,5 saat süren kritik görüşmenin ardından bakanlar ayrı ayrı açıklamalar yaptı.

Yıkımın bir an önce durdurulması için çaba gösterdiklerini ifade eden Çavuşoğlu, "Bu savaşın devam etmesi halinde kaybedenin ilk masum siviller olacağını vurguluyoruz. Bu savaştan bölge sakinleri de dahil herkes zarar gördü ve görmeye devam edecek. Bu toplantının özellikle Antalya Diplomasi Forumu şeklinde düzenlenmesi ayrıca anlamlı. Biz Türkiye'nin ulusal pozisyonunu saklı tutmakla beraber kolaylaştırıcı bir rol oynadık. İnsani boyutun önceliğine dikkat çektik. İnsani koridorların hiçbir engelle karşılaşmadan açık tutulması gerektiğini bir kez daha vurguladık. Mariupol için bir ateşkes önerdik. Taraflar bunu görüşecek" dedi.

LİDERLER DE GÖRÜŞEBİLİR

Yapılan ilk görüşmede bir mucize beklenmemesi gerektiğini ifade eden Bakan Çavuşoğlu, "Siyasi seviyedeki bu toplantı önemli bir başlangıç. Bunun liderler zirvesinde gerçekleştirilmesi gündeme geldi. Zelennski'nin böyle bir görüşmeye hazır olduğu, Putin'in ise prensip olarak böyle bir görüşmeye karşı olmadığı belirtildi. Ukrayna bu görüşmelerin Türkiye'de, Rusya ise Belarus'ta olmasını istiyor. Biz severek ev sahipliği yaparız ancak önemli olan görüşmelerin bir an önce başlaması. Biz bu süreci desteklemeye devam edeceğiz. Türkiye olarak diplomasiyi öncelik alan çabalarımızı sürdüreceğiz. Tüm zorluklara rağmen son derece medeni bir toplantı oldu. İki taraf da sesini yükseltmedi, bir gerginlik yaşanmadı. İki heyette de Belarus'taki müzakerelerde yer alan arkadaşlar vardı. Bakanlar düzeyindeki ilk toplantıda bütün kararlar alınamaz. Bunun liderler seviyesinde yapılması gerekir. Görüşmeler devam ederse, güven verici adımlarla bir neticeye varılacağını düşünüyorum. Liderler zirvesine tarafların yeşil ışık yakması bizim umutlarımızı artırdı" ifadelerini kullandı.

'BİZ TEMASTAN YANAYIZ ÇABALARI DESTEKLERİZ'

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, temasların önemine değindi. Bu görüşmenin Türk tarafının teklifiyle yapıldığını hatırlatan Lavrov, "Sayın Erdoğan'ın Sayın Putin ile yaptığı telefon görüşmesinde bu karar alınmıştı. Biz her türlü temastan yanayız. Bugünkü Ukrayna krizinin temelinde yatan sorunların çözümü için her türlü çabayı destekleriz. Biz günlük olarak insani koridor açılması konusundaki önerimizii tekrarladık. Ukrayna'ya silah temin edenler bunun tehlikesini anlamalı. Biz Ukrayna'nın tarafsız bir ülke olmasını istiyoruz. Rusya'ya tehdit olmayan bir Ukrayna istiyoruz. Yaptırımlar konusunu öyle bir çözeceğiz ki Batılılara asla bağımlı olmayacağız. Putin temaslardan kaçınmamıştır. Bu temasların laf olsun diye yapılmasını istemiyoruz. Sayın Kuleba'yla görüştük. Katma değer olacaksa görüşü-

dedi.

"LAVROV'UN TALEPLERİ TESLİMİYET LİSTESİ GİBİ"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, diplomatik bir çözüm bulmaya çalıştığını belirtti. Rus mevkidaşı Lavrov'a saldırılar konusunda sitem eden Kuleba, "Havadan bombalamalar gerçekleşiyor. Ben buraya insani bir amaçla geldim. Tahliyeler konusunda Lavrov taahhüt vermedi. Çabalarımızı sürdürmeye karar verdik. Amacımız çözüm sağlayabilmek. Ben yine bu formatta görüşme için hazır olacağım, eğer bir ilerleme kaydedebilirsek. Bize saldıran ülke ve devlet bunu istemiyorsa savaşı durduramayacağız. 24 saatlik ateşkes konusunda anlaşmamız için çaba gösterildi. Ama ilerleme gösteremedik. Lavrov'un talepleri teslimiyet listesi gibi. Ben karar alabilme yetkisinde biri olarak çözüm bulma amacıyla geldim. Ama Lavrov sadece dinleme amacıyla geldi" ifadelerini kullandı.