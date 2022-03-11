İsrail ile yeni dönemin kapıları aralanıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "One minute" çıkışından sonra Türkiye ile İsrail arasında uzun yıllardır süren inişli-çıkışlı ilişkilerin geride kalmasına yönelik ilk adımlar atıldı. 14 yıl aradan sonra Türkiye'ye gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile Başkan Erdoğan'ın görüşmesinin ardından siyasi, ekonomik ve diplomatik ilişkilerin yeniden geliştirilmesi konusunda mutabakata varıldı.

BÜYÜKELÇİ ATANMASI

Mutabakat çerçevesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez önümüzdeki günlerde görüşmelerde bulunmak üzere İsrail'e gidecek. Çavuşoğlu'nun 3 Nisan'da bu ülkeye bir ziyaret yapması planlanıyor. Ziyaret kapsamında İsrail ile karşılıklı büyükelçi atanması konusu ve Filistin ile İsrail arasındaki gerilimin ele alınması bekleniyor. Çavuşoğlu Filistin'e de giderek İsrail ile görüşmesi öncesinde temaslarda bulunacak. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in ise Çavuşoğlu'nun ziyaretinin ardından enerji alanında işbirliği için İsrail'i ziyaret etmesi bekleniyor.