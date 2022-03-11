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Son dakika: Başkan Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu'nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Son dakika haberi...Başkan Erdoğan, Antalya Diplomasi Forumu nedeniyle Türkiye’de bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.

AA

11.03.2022, 17:46 Güncelleme Tarihi: 11.03.2022, 17:58

Son dakika: Başkan Erdoğan Antalya Diplomasi Forumu’nda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüştü

Başkan Erdoğan, NEST Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu "Antalya Diplomasi Forumu"nun açılışının ardından ikili görüşmelerine devam ediyor.

Erdoğan, konakladığı otelde, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'i kabul etti. Basına kapalı gerçekleşen kabul, 35 dakika sürdü.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de hazır bulundu.

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