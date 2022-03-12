200 bin kişi savaşmak için Ukrayna’ya döndü

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Rusya'nın başlattığı savaşta 2 haftanın geride kaldığını belirtti. Reznikov, "Dünyada kimse dimdik ayakta duracağımıza, özellikle de bu kadar zaman dayanacağımıza inanmadı. Düşmanın planları bozuldu. 100 binden fazla Ukrayna vatandaşı orduya katıldı. 200 binin üzerinde vatandaşımız da ülkemizi korumak için Avrupa'dan döndü. Bunların arasında yabancı uyruklu gönüllüler de var" dedi. Reznikov, Rusya'yı sayıyla değil, kaliteyle yeneceklerini de sözlerine ekledi.