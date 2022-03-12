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Haberler Gündem Bir faşist yaptırım daha

Bir faşist yaptırım daha

12.3.2022

Bir faşist yaptırım daha

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları konusunda somut bir adım atamayan Batılı ülkelerdeki faşist yaptırımlara Almanya'da bir yenisi daha eklendi. Alınan bilgiye göre, Münih'teki Iatros Kliniği, çalışanlarına gönderdiği bir yazıda Rus ve Belarusluların hasta olarak kabul edilmeyeceğini duyurdu. Yazıda, Rus ve Belaruslu vatandaşların planlanan ameliyatlarının da ertelenmesi istendi. Hastane, yoğun eleştiriler karşısında geri adım atarak özür diledi ancak Rusların hasta olarak kabul edilip edilmeyeceğine ilişkin açıklama yapılmadı.

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