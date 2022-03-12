Dünyanın barış adası Türkiye

Türkiye bir barış havzası. Türkiye, dünyanın barış adası. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, küresel lider. Bu gerçekler ışığında, dünyanın kalbi Türkiye'de atıyor. Recep Tayyip Erdoğan, dünyanın nefesini tuttuğu Ukrayna merkezli savaş ile ilgili tarihi diplomasi trafiğini çok iyi yönetiyor. Arka arkaya ziyaretler ve görüşmelerin ardından Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve ardından da Almanya Cumhurbaşkanı Scholz Türkiye'yi ziyaret edecek.

KİLİT ÜLKE ROLÜNDEYİZ

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Ankara'ya gelerek Başkan Erdoğan'la görüşmesi, Ortadoğu'dan Doğu Akdeniz'e, Ukrayna'dan Avrupa'nın titremesine yol açan olası gaz sıkıntısının çözümüne kadar çok geniş bir dış politika ajandasını gündeme getirmiş oldu. Avrupa ülkelerinin Rusya'nın enerji bağımlılığını azaltacak projeler konusunda Başkan Erdoğan'ın geleceği çok iyi okuyarak gerçekleştirmek olduğu jeopolitik hamleleri ve Türkiye'yi bu yeni gelişmelere göre hazırladığı net olarak ortaya çıkmış durumda. Ukrayna krizi ile enerji dengeleri sarsılırken, Türkiye parlıyor. Türkiye'den geçen Azerbaycan doğalgaz taşıyan Trans Anadolu boru hatlarının, Avrupa'nın gelecekte titremesini ortadan kaldıracak bir proje olduğu görülüyor. Avrupa'yı titretmekten kurtaracak ikinci proje de Türkiye ile İsrail arasındaki olası Doğu Akdeniz boru hattı. İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Ankara'yla barışma arzusu ve İsrail gazını Türkiye'den Avrupa'ya ulaşmasını sağlayacak yeni Doğu Akdeniz boru hattı projesi, jeopolitik özelliklere işaret ediyor. Enerji denklemine bakarken, Başkan Erdoğan'ın, "İsrail gazı Türkiye'den geçebilir, hem biz alırız, hem de Avrupa'ya verilir" sözleri büyük anlam ve önem kazanıyor.

BÖLGESEL BARIŞ PROJESİ

TANAP konusunda Erdoğan-Aliyev ve Doğu Akdeniz yeni boru hattı konusunda Erdoğan-Herzog görüşmeleri Avrupa'nın gaz tedariğinde kaderini belirleyecek. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın vurgulamasıyla, TANAP (Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı) bir bölgesel barış projesidir. Doğu Akdeniz yeni boru hattı da, yepyeni bir dönemi başlatmaya matuftur. ABD'nin, İsrail gazını Güney Kıbrıs ve Yunanistan işbirliğiyle Avrupa'ya ulaştıracak EastMed projesine desteğini çekmesinin ardından Başkan Erdoğan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Erdoğan, EastMed konusunda "Türkiye'siz bu iş olmaz" demişti. Bunun doğru olduğu da ortaya çıktı.



Doğu Akdeniz gazının Türkiye'den geçmesinin önemli parametreleri

1) İdeal yolun Türkiye üzerinden gitmesi.

2) Türkiye'nin bir enerji merkezi haline gelmek için uzun süredir yürüttüğü stratejiye uygunluğu.

3) Enerji güvenliğinde Türkiye'nin güçlü kararlılığı.

4) NATO ve Avrupa ülkesi olarak Türkiye'nin Avrupa'ya güven vermesi.

5) Kıbrıs ve Doğu Akdeniz sorunlarının diplomatik yollardan çözümüne katkı sağlaması olasılığı.

6) İsrail'in Yunanistan ve Kıbrıs Rumlarının arkasından çekilmesi sonucu Doğu Akdeniz tansiyonunun düşmesine katkısı.

7) Türkiye'nin teklif ettiği Doğu Akdeniz gazından kazan-kazan formülüne göre, ortak iş yapılmasının önünü açması.

8) İsrail'in ardından Mısır'ın da Türkiye ile anlaşması sonucu ortaya kabul edilebilir bir haritanın çıkarılacak olması.

9) Tansiyonun düşmesi sonucu ihtilaflı alanlarda aramalar için ortak zeminlerde buluşulmasının mümkünlüğü.

10) Bölgede gaz arayacak yabancı ülke gemilerinin ve Türk sondaj gemilerinin birbirinden haberdar olarak çalışmasına katkı sağlaması.

1) Almanya'nın (AB) Rusya bağımlılığından kurtulma arayışlarında DOĞU AKDENİZ GAZININ çok önemli gelişmelere konu olması.

12) Türkiye ile İsrail yeni dönem ilişkilerinin, Amerika ve Avrupa hattında yaratacağı, siyasi-iktisadi-diplomatik pozitif iklim.



SONUÇ

BÜYÜK ülkeler büyük lider çıkarır, büyük işler yapar. Yeni dünya düzeni kurulurken Başkan Recep Tayyip Erdoğan - Büyük Türkiye, bölgesel güç ve küresel aktör olarak uluslararası ilişkilerini ilmek ilmek örmektedir.