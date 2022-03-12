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Haberler Gündem İnce’den Türkiye’nin denge politikasına destek

İnce’den Türkiye’nin denge politikasına destek

12.3.2022

İnce’den Türkiye’nin denge politikasına destek

MEMLEKET Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin Gaziantep İl Başkanlığı'nın açılışını yaptı. Buradaki konuşmasında Rusya-Ukrayna savaşına değinen İnce, "Rusya gidip Meksika'ya silah yerleştirse Amerika buna izin verir mi? Vermez. Sen de sınırına kadar geliyorsun. Ukrayna'da batının yaptığı bir iş bu. Hep ortada bırakırlar. Mültecilerin saçının ve gözünün rengine bakıyorlar. Çocuk esmer olsa ne olur sarışın olsa ne olur? Batı sınıfta kalmıştır. Onun için Erdoğan'ın politikalarını denge üzerinde götürmek istemesi doğrudur" dedi.

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