Kocaeli’deki skandal kadınları ayağa kaldırdı

CHP'DE yaşanan taciz skandallarına bir yenisi de Kocaeli'nde eklendi. CHP Derince ilçe teşkilatında görevli bazı kadınlara yönelik taciz iddiası, kadınları ayağa kaldırdı. Partinin Kocaeli İl Başkanlığı önünde toplanan Kocaeli Kadın Platformu üyeleri açıklama yaptı. Platform üyesi Hilal Karul, "İl yönetimi ile görüştük. Oldukça vahim geçen bu görüşmede 'kadının beyanı esastır' ilkesinin görmezden gelindiğini, tacize maruz kaldığını ifade eden kadınların defalarca sorgulamaya maruz bırakıldığını ve baskının derinleştirildiğini öğrendik. Eşit, özgür alanlar olması için mücadele etmeye, inatla, azimle, kararlılıkla devam edeceğiz" diye konuştu. Cemile Gültepe de, "Taciz yaptığı iddia edilen kişiye yaptırım uygulamak yerine, bu kişiyle görünürlüğü tercih eden tüm siyasetçileri ifşa ediyoruz. Hiçbir kadın yalnız yürümeyecek" diye konuştu. Öte yandan taciz iddiaları ile ilgili CHP genel merkezinden müfettiş görevlendirildiği ifade edildi.