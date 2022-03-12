’Rusya ayı diplomasisini bırakmalı’

Güvenlik ve terör uzmanı Coşkun Başbuğ, Rusya'nın geri dönüşü olmayan bir yola girdiğini ifade etti. Devletler arasındaki ilişkilerde Rusya ile yapılan siyasetin bazen Rusya'nın ulusal sembolü olan ayı ile güreşmeye benzetildiğini aktaran Başbuğ, "Rusya yaptığı son çıkışla bu deyimin ne kadar doğru olduğunu gösterdi. Ukrayna tarafından barışa umut verilen her türlü adımın atılmasına rağmen Rusya bildik siyasetinde bir adım bile geri atmadı. Ümitlerin solmasına neden oldu. Ama Rusya şunun farkında değil. Rus halkında ve Rusya'da önümüzdeki günlerde batının uyguladığı abluka bu şekilde genişleyerek devam ederse Putin'i zorlu günler bekliyor. Rusya artık ayı diplomasisinden vazgeçmeli" dedi.

■ FATİH ŞENDİL