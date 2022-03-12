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Haberler Gündem Son dakika: Eren Kış-31 Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu' başlatıldı

Son dakika: Eren Kış-31 Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu' başlatıldı

Son dakika haberi....İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Diyarbakır'da 1130 personelle 'Eren Kış-31 Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu' başlatıldı.

AA

12.03.2022, 10:25 Güncelleme Tarihi: 12.03.2022, 10:33

Son dakika: Eren Kış-31 Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu’ başlatıldı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın ülke gündeminden çıkarılması ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi maksadıyla Diyarbakır'da Eren Kış-31 (Diyarbakır-Arıklı) Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Çelik Operasyonu başlatıldı.

Operasyonda, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca jandarma özel harekat (JÖH), jandarma komando, polis özel harekat (PÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan 1130 personel ve 73 tim görev alıyor.

Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen Eren Kış operasyonları, halkın desteği ile inançlı ve kararlı şekilde başarıyla devam ediyor.

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