Türkiye’ye övgü

Rusya ile Ukrayna arasında barış yolunu bulabilmek için Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın attığı adımlar dünya tarafından büyük takdir gördü. Erdoğan'ın çabalarıyla iki ülkenin dışişleri bakanları Antalya'da bir araya gelirken, Türkiye'nin yürüttüğü diplomasi de alkışlandı. Çok sayıda siyasi, Türkiye'nin oynadığı rolün önemine dikkat çekti.

DÜNYA ÇOK MEMNUN

Başkan Erdoğan, yoğun diplomasi trafiğine önceki akşam ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüşerek devam etmişti. Bu kritik görüşmenin detaylarını Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki açıkladı. Erdoğan ile Biden'ın yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiğini belirten Psaki, "Biden, Türkiye'nin Antalya Diplomasi Forumu kapsamındaki diplomatik girişiminden dolayı çok memnun" dedi. Antalya Diplomasi Forumu için Türkiye'ye gelen NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de Türkiye'nin önemini vurguladı. "Türkiye çok değerli bir müttefik. Türkiye NATO'nun toplu savunmasına çok farklı şekillerde katkı sağlamaktadır" diyen Stoltenberg, "Türkiye'yi de barışçıl bir çözüme gidebilecek diplomatik ve siyasi süreçleri kolaylaştırma çabaları nedeniyle takdirle karşılıyorum" diye konuştu.

'OLUMLU GELİŞMELER'

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Kremlin'de Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ile gerçekleştireceği görüşmenin basına açık bölümünde değerlendirmelerde bulundu. Müzakereler konusunda bilgi alışverişi yapacaklarını belirten Putin, "Bazı olumlu gelişmeler var. Detaylı bir şekilde konuşacağız" dedi.