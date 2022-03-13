İzmir merkezli 38 ilde 44 FETÖ’cü tutuklandı

İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri yapılanmasında yer alan ve ankesörlü/ sabit hatlardan ya da büfelerde kurulu kontörlü telefonlardan iletişim kurduğu tespit edilen 7'si Kara Kuvvetleri, 13'ü Hava Kuvvetleri ve 8'i Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 16'sı muvazzaf 28 asker, 73'ü darbe girişimi sonrası ilişikleri kesilen askeri okul öğrencisi olmak üzere toplamda 101 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.

8 Mart'ta İzmir merkezli 38 ilde başlatılan operasyonlarda 91 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'inin emniyetteki gözaltı işlemleri sürerken 2 şüpheli hakkındaki gözaltı kararı sağlık durumu nedeniyle iptal edildi; 1 şüpheli de hakkındaki delil durumu nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldı. 32 kişinin de faydalı itirafçılık nedeniyle kolluk biriminden serbest bırakıldığı öğrenildi. Adliyeye sevk edilen 55 şüphelinden 44'ü tutuklanırken, 11 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 8'i yurt dışında olduğu tespit edilen 10 firari şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.