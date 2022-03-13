“Türkiye’nin atağını hazmedemiyorlar”

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 'Siyaset ve Liderlik Okulu 17. Dönem Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni' öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Antalya Diplomasi Forumu ve Rusya'nın Ukrayna işgaline ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, "Türkiye geçmişteki birikimi, jeopolitik konumu, iki ülke arasındaki kültürel, ekonomik ve sosyal faaliyetleriyle diyalog kurma imkanı bulan tek ülkedir. Antalya Diplomasi Forumu, barış yolunda atılmış bir adımdır. Başarılı olunmuştur. Türkiye Dışişleri Bakanı'nın da masada olma arzusu, Türkiye'ye hakemlik imkanı tanıyan diplomatik üslubu hayata geçirmişlerdir. Türkiye'de bazı kesimler atılan bu adımları hazmedememektedir. Bazı basının manşetleri 'barış hayata geçmedi' şeklinde olumsuz ifadelerle toplumda gelişebilecek bir umudu şimdiden söndürmeye hizmet etmişlerdir" dedi.

YAĞDAN UMUT EDENLER

Türkiye'ye 23 gemi ile Ayçiçek yağı getirileceğini hatırlatan Bahçeli, "Savaş nedeniyle ertelenmişti. Türkiye'de yağ yok diye marketlere hücum edildi. Atılan manşetler ve yapılan haberlerle yağ kavgası çıkarmaya çalışmışlardır. Yağdan umut edenler Türkiye'nin yarınını karartmışlardır" ifadelerini kullandı.