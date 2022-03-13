Yakalanan 3 DEAŞ’lıdan biri Türkiye sorumlusu çıktı

ADANA İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurt dışında terör örgütü DEAŞ bünyesinde faaliyetler gösterip geldiği Adana'ya yerleşen 3 yabancı uyrukluyu tespit etti. Muhammed H.M, Abdullah T. (27) ile Abdulkerim S. (26) isimli zanlılar operasyonla gözaltına aldı. Muhammed H.M'nin, DEAŞ'ın Türkiye'deki sözde 5 sorumlusundan 1'i olduğu, örgüt adına 'yardım' adı altında para topladığı, bu paraları da tutuklu bulunan ya da ölen örgüt üyelerinin ailelerine dağıttığı belirlendi. Diğer şüphelilerin ise bu paraları götürülmesi gereken kişilere ulaştırdığı öğrenildi. Ayrıca Muhammed H.M'nin bilgisayarı ve cep telefonundaki incelemede DEAŞ'a katılım için gerekli olan evrak örnekleri de bulundu. Zanlıların üçü de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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