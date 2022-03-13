Yollar buz pistine döndü

Hemen hemen tüm yurt genelinde 4 gündür devam eden kar yağışı, dün İstanbul'da en yoğun şekilde gerçekleşti. Gök gürültülü kar yağışı uyarısının yapıldığı kentte, 12 Mart Cumartesi günü sabaha karşı son 30 yılın en soğuk derecesi olan -4.4 derece ölçüldü. Mart ayının en soğuk gecesi olarak belirtilen değerin kuzey kesimlerde -8 olduğu, hissedilen derecenin ise -15 dereceye kadar düştüğü bildirildi. Meteoroloji'nin İstanbul için turuncu kodlu uyarıda bulunduğunu belirten Vali Ali Yerlikaya dün bir açıklama yaparak, "Cumartesi akşamı ve pazar günü için çok dikkatli olmamız lazım, biz tedbirlerimizi aldık" dedi.

Türkiye'yi beyaza bürüyen kar yağışının bugün öğlen saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesinin beklendiğini açıklayan Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve yetkililer, ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu. Ülke genelinde yollarda yoğun kar yağışı sonrası bazı aksamalar yaşandı. Denizli'de önceki gün 7 saat boyunca kapalı olan Antalya-Muğla Karayolu, ekiplerin yoğun çalışması sonucu dün çift yönlü trafiğe açıldı. Bir çok kazanın meydana geldiği noktada, bazı sürücüler araçlarını yol kenarında bırakmak zorunda kaldı.

ZİNCİRLE YOLA DEVAM ETTİLER

Yol kenarına araçlarını çeken TIR ve otomobil sürücüleri yolun açılmasını beklerken, ekipler bir süre sadece otomobillerin zincir takarak geçmesine izin verdi. Bu süre zarfından Denizli-Antalya ve Denizli-Muğla Karayolunda ise çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Aradan geçen 7 saatlik zaman sonrası ekipler kontrollü olarak yolu çift yönlü trafiğe açtı.

THY 484 UÇUŞU İPTAL ETTİ

Türk Hava Yolları'nın (THY) kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı olarak İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dün planlanan uçuşlarda iptal ettiği sefer sayısı 484'e ulaştı. İstanbul'da dört gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle daha önce iptal edilen uçak seferlerine yenileri eklendi. Önceki gün sabah saatlerinde Meteorolojik Acil Durum Komitesi'nin aldığı karar doğrultusunda İstanbul Havalimanı'ndan 357, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan ise 50 olmak üzere 407 seferini iptal ettiğini duyuran THY'nin iptallerine yeni seferler eklendi. THY'nin şiddetini artırması beklenen kar yağışı nedeniyle tedbir amaçlı olarak İstanbul Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan iptal ettiği sefer sayısı 484'e ulaştı.

ARAÇLAR KONTROLDEN ÇIKTI

KUZEY Marmara Otoyolu Ankara istikameti Uskumruköy mevkiinde artan kar yağışının etkisiyle dün zincirleme kaza meydana geldi. Kazaya 5 tır, 2 yolcu otobüsü ve kar küreme aracı karıştı. Kaza nedeniyle trafik akışı tek şeritten verilirken, Kuzey Marmara Otoyolu'na girişlerin trafik yoğunluğu yaşanmaması için Odayeri gişelerinden kapatıldı. 3 saatin ardından trafiğe kapalı kalan otoyol araçların kaldırılmasıyla açıldı. Bursa'da da kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 11 araç kayarak birbirine girdi. Zincirleme kazada 2 kişi yaralandı. Ana yol 1 saat boyunca trafiğe kapanırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

BAGBASI YAYLASI'NDA KAR KEYFİ

DENİZLİ'DE dün etkisini göstermeye başlayan kar yağışı ile birlikte 1500 metre rakımdaki Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası beyaza büründü. Yılın 4 mevsimi doğanın farklı tonlarını içeren güzelliğiyle ziyaretçilerini kendine hayran bırakmayı sürdüren Denizli Teleferik ve Bağbaşı Yaylası'nı ziyaret eden vatandaşlar bir yandan karla oynamanın keyfini çıkartırken diğer yandan muhteşem manzarada bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

DENİZLİ'DE etkili olan kar yağışı sonrası araçları ile yolda kalan sürücülerin yardımına, mahallenin gençleri traktör ve ısınmaları için ateş yakarak yetişti. Pamukkale ilçesine bağlı Cankurtaran Mahallesinde yol kenarında ateş yakarak vatandaşların ısınmasını sağlayan gençler, traktör ile de bazı araçları mahsur kaldığı yerden kurtardı.

SEBAHATTİN ALP