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Haberler Gündem Astım ve şeker hastası anne evladının yolunu gözlüyor

Astım ve şeker hastası anne evladının yolunu gözlüyor

14.3.2022

Astım ve şeker hastası anne evladının yolunu gözlüyor

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin eylemi, 923'üncü gününde de devam ediyor. Batman'da 2014 yılında 17 yaşındayken PKK ve HDP sempatizanları tarafından kandırılarak dağa götürülen Yunus Yenidoğan'ın annesi Remziye Yenidoğan, evladını PKK ve HDP'den istediğini söyledi. Anne Yenidoğan, "Oğlum beni çok bekletme burada, astım ve şeker hastasıyım, onlara kanma. Kaç adalete sığın, annenin yanına gel" dedi.

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