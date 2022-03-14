Başkan Erdoğan, Miçotakis’i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna-Rusya savaşının son bulması için gerçekleştirdiği ikili görüşmelere dün de devam etti. Vahdettin Köşkü'nde Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i kabul eden Başkan Erdoğan, 2 saatlik görüşmede Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini ele aldı. Erdoğan, iki komşu ülke olarak sadece kriz zamanlarında değil, her zaman konuşmaları gerektiğini dile getirdi. Avrupa güvenlik mimarisinde Türkiye ve Yunanistan'ın özel bir sorumluluk taşıdığına işaret edilen görüşmede, iki ülke arasında iş birliğinin artmasının ve pozitif gündeme odaklanmanın faydaları üzerinde duruldu. Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki anlaşmazlıklara rağmen, iletişim kanallarının açık tutulması ve ikili ilişkilerin iyileştirilmesi konusunda mutabık kalındı. Ayrıca, iki ülke arasındaki 10 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşma doğrultusunda atılacak adımlar da masaya yatırıldı. Başkan Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile de telefonla görüştü. Görüşmede, Ukrayna'daki son durum ele alındı.