Putin çıldırmış olmalı!

Rusya-Ukrayna savaşında 18'inci gün geride kaldı. Rus birlikleri adım adım Kiev'e yaklaşırken, dün Lviv kentine de büyük saldırı gerçekleştirildi. Putin'in emrindeki Rus ordusu, Ukrayna'nın Lviv kentinde Uluslararası Barışı Koruma ve Güvenlik Merkezine, füze saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda en az 35 kişinin öldüğü, 134 kişinin de yaralandığı bildirildi.

"ARTIK ÖNLEM ALIN"

Lviv Valisi Maksim Kozicki, yaptığı yazılı açıklamada, Rus ordusu tarafından gerçekleşen füze saldırısında ölü sayısının 35, yaralı sayısının 134 olduğunu kaydetti. Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ise, yabancı eğitmenlerin çalıştığı uluslararası bir barış ve güvenlik merkezini hedef alan saldırıya tepki gösterdi. Reznikov, "Bu, AB-NATO sınırı yakınında barış ve güvenliğe yönelik yeni bir terör saldırısıdır. Bunu durdurmak için uygun önlemler alınmalıdır. (Ukrayna'nın) Gökyüzünü kapatın" ifadelerini kullandı. Ukrayna Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Donetsk bölgesinde mültecilerin sığındığı Svyatohirsk Mağara Manastırı'na da Rus güçlerinin füze saldırısı düzenlendiği belirtilerek "Raporlara göre, yaralılar var" ifadesi kullanıldı. Rus birlikleri, Ukrayna'nın batısındaki Lviv ve İvano-Frankivsk kentlerine de bombardıman düzenledi. İvano-Frankivsk Belediye Başkanı Ruslan Martsinkiv de kent yakınlarındaki havalimanının Rus birlikleri tarafından hedef alındığını duyurdu. Ukrayna'nın batısındaki kentlerde, doğudaki çatışmalardan uzaklaşan çok sayıda sivil bulunuyor. Çatışmaların her geçen gün şiddetlendiği ülkede, bir kaçırılma olayı daha yaşandı. Önceki gün, ağır bombardıman ve abluka altında olan Melitopol şehrinin Belediye Başkanı İvan Federov'u kaçıran Rus askerleri, dün de Zaporijya bölgesine bağlı Dniprorudne kentinin Belediye Başkanı Yevhen Matveyev'i kaçırdı. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, Dniprorudne Belediye Başkanı Matveyev'in kaçırıldığını doğruladı.





UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY: KAZANACAĞIZ

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy, sosyal medyadan yeni bir video paylaştı. Rusya ilke olan savaşın 18 gündür devam ettiğini belirten Zelenskiy, Rusların binlerce araç, uçak, helikopter ve insanını kaybettiğini söyledi. Zelenskiy, Ukrayna halkının teslim olmadığını ve sonuna kadar mücadele edeceğini vurguladı. Kiliselerin bile bombalandığını, insani koridorların engellendiğini ifade eden Zelenskiy, "Moskova'da bizi duyabiliyorlar mı bilmiyoruz; bunu ileride göreceğiz. Ama biz sesimizi çıkarmaya çalışıyoruz ve yüzde yüz kazanacağız. Yaşasın Ukrayna" dedi.





ÇAVUŞOĞLU ADF'NİN KAPANIŞINDA KONUŞTU LAVROV'DAN TAHLİYELER İÇİN DESTEK İSTEDİK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu 2022'nin (ADF) kapanışında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, Ukrayna'nın Mariupol kentinde mahsur kalan Türk vatandaşlarının tahliyesi için Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan destek talep ettiklerini belirterek, "Oradaki camide vatandaşlarımız var. Uydu telefonları ile ulaşım sağlıyoruz. Camide herhangi hasar olmadığını öğrendik" dedi. Savaşın başladığı günden bu yana 14 binin üzerinde Türk vatandaşının tahliye edildiğini belirten Çavuşoğlu, "Bu yılki forumumuzu geniş bir katılımla gerçekleştirdik. 3 binden fazla kişiyi Antalya'da ağırladık. 17 devlet ve hükümet başkanı, 80 bakan, 39 uluslararası teşkilat temsilcisi forumumuza iştirak etti. 75 ülkeden katılımcıyı bir araya getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız 11, ben ise 67 ikili görüşme gerçekleştirdik. Diplomasinin nabzı Antalya'da atmış oldu" diye konuştu.



UKRAYNA TARAFINDAN 'ATEŞKES' MESAJI

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 20 Şubat'ta yaptığı açıklamada, ayrılıkçı Donetsk ve Luhansk bölgelerini tanıma kararı alarak işgalin fitili ateşlemişti. Türkiye'nin de yoğun diplomasi ve arabuluculuk çabalarıyla ateşkes umudu doğdu. Bu hamleleri doğrulayan bir açıklama da dün Ukrayna tarafından geldi. Devlet Başkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Mihail Podolyak, Moskova ve Kiev'in müzakerelerde uzlaşmaya yaklaştığını belirterek, "Kısa sürede müzakerelerin 4'üncü oturumunu yapabiliriz" dedi.