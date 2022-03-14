Ruslar adım adım Kiev’e ilerliyor

R usya'nın Ukrayna'daki saldırılarının 18. gününde insanlık dramı yaşanırken, cephedeki gelişmeleri A Haber muhabiri Emine Kavasoğlu Yeni Asır okurları için anlattı: Çatışmalar, tüm barış umutlarının gölgesinde tüm hızıyla devam ediyor. Günlerdir sıcak bölgede haber nöbetini 24 saat sürdürüyoruz. Kiev'de son gelişmeler pek iç açıcı değil. Rusya'dan Lviv'e füzeli saldırı düzenlendi. Çok sayıda can kaybı ve yaralı var.

KÖPRÜLER VURULUYOR

Günün her saati sirenlerin yükseldiğini söylemek mümkün. Kiev'de zaman zaman da patlamalar yükseliyor. Rus askeri Kiev'in kapısına dayandı. Bucha'daki kuşatmadan bugüne kadar 67 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ordusunun en önemli taktiklerinden bir tanesi özellikle Kiev bölgesine ulaşılamaması için bölgeye yakın noktalardaki köprülerin tek tek havaya uçurması. Buna Dinyeper Nehri üzerinde bulunan 6 köprü de dahil. Her birinde hazırlıklar tamamlanmış durumda. Rusya 3 bin 687 tesisi imha ettiklerini duyurdu Öte yandan, Kiev'e yakın Vasilkiv ve Kiryacki'de petrol depoları vuruldu. Önceki gün 13 bin tahliye gerçekleşti. Kiev'e yakın tahliye koridorlarından birine düzenlenen saldırıda ise 1'i çocuk 9 kişi öldü. Kiev'in yakın ilçelerinde başlayan sokak çatışmalarının ardından merkez de artık sokak savaşına hazır. İnsanlar kum torbalarıyla demir bloklarla barikatlar hazırlamış durumda.