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Haberler Gündem Şehit polisin naaşı memleketi Balıkesir’e törenle uğurlandı

Şehit polisin naaşı memleketi Balıkesir’e törenle uğurlandı

14.3.2022

Şehit polisin naaşı memleketi Balıkesir’e törenle uğurlandı

Suriye'de görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan polis memuru Nail Türeme'nin (54) naaşı, Gaziantep Havalimanında düzenlenen törenle memleketi Balıkesir'e gönderildi. Törene, Kilis Valisi Recep Soytürk, Gaziantep Valisi Davut Gül, 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osman, AK Parti Kilis İl Başkanı Mehmet Murat Karataş ile yetkililer katıldı. Şehit Türeme'nin Altıeylül ilçesi Karamanlar köyü nüfusuna kayıtlı olduğu öğrenilirken, cenazenin de burada defnedileceği kaydedildi.

■ SUAT SALGIN

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