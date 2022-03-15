Bakan Yanık: ABD’nin terör tutumu çok tatsız

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, BM Kadının Statüsü Komisyonunun 66'ncı Oturumu'na katılmak üzere gittiği New York'taki Türkevi'nde Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin terörle mücadelesinin devam ettiğini vurgulayan Bakan Yanık, "Özellikle ABD'nin FETÖ, PKK ve türevleri konusundaki tutumu çok tatsız. O yüzden belki size bir parça zor olabilecek bir alanda ricada bulunacağım. Bu konuda gerçekten ABD'de, olabildiği kadar Türkiye'nin terörle mücadelede nerede durduğu konusunda sivil katkıya çok ihtiyacımız var. Türkiye'ye bu mücadelesini, içeride ve dışarıda gerçekten ısrarlı devam ettirmemiz gerekiyor" dedi.

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