Başkan Erdoğan’dan Uluslararası İyilik Ödülleri programında önemli mesajlar

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Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Uluslararası İyilik Ödülleri programında önemli mesajlar.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Yurt dışından programımıza teşrif eden misafirlerimize özellikle hoşgeldiniz diyor kendilerini Türkiye'de ağırlamaktan duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. 2 yıllık bir aranın ardından küresel iyilik neferleri olarak gördüğüm siz kardeşlerimle tekrar buluşmanın tekrar hasret gidermenin bahtiyarlığını duyuyorum.

İyilik ödülleri töreni münasebetiyle bu güzel atmosferde kalplerimizi bir araya getiren Türkiye Diyanet Vakfı'na ve diyanet teşkilatının saygıdeğer yöneticilerine şahsım milletim adına teşekkür ediyorum. Türkiye Diyanet Vakfımız yarım asra yakın süredir yürüttüğü çalışmalarla ülkemizde ve mazlum coğrafyalarda umudu, kardeşliği ve sevgiyi büyütmeyi sürdürüyor. Dünyayı iyilikle kuşatıp 7 kıtaya bahar iklimini yaşatma arzusuyla yola çıkan vakfımız Türk milletinin iyilik sancağını yer yüzünün dört bir yanında gururla dalgalandırıyor.