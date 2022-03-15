Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çok önemli açıklamalar

BAŞKAN ERDOĞAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNE ÇIKANLAR:

"Türkiye'nin yönetim değişikliği ihtiyacı öyle bir anda ortaya çıkmış değil. Bu uzun bedelli deneyimler sonucu varılmış bir karar. Yeni sistmein avantajlarını özellikle kriz döneminde daha etkin bir şekilde görebiliyoruz.

"TÜM TARAFLARLA KONUŞMAYI BAŞARIYORUZ"

Küresel ekonoımik sarsıntıların, sağlık krizlerinin sadece üstesinden gelmekle kalmadık, bu süreci ülkemiz için yeni fırsatlara dönüştürecek adımları attık. 2023 hedeflerimize kararlılıkla ilerliyrouz. Bununla kalmıyor, bölgemizde vicdanları karartan haksızlıklara karşı gösterdiğimiz aktif tutumla safımızı belli ediyoruz.

Türkiye olarak umudun simgesi haline geldik. Tüm taraflarla konuşmayı başarıyoruz. Üstelik bütün bunları, sosyal kaos denemelerine, darbe girişimlerine, siyasi ve ekonomik tuzaklara rağmen başardık. Ülke bu süreçte güçlü bir hükümetle yönetilmeseydi, hangi felaketlere uğrayacağımızın takdirini milletimize bırakıyorum.

MUHALEFETE 'ANAYASA' TEPKİSİ

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne karşı çıkanlar, kayda değer bir alternatif ortaya koyamadılar. Her şeyi eskiye döndüreceklerdir. Muhalefetten kendi anayasa tekliflerini beklediğimizi söylemiştik. Aradan geçen bunca zamana rağmen tek bir metin ortaya koyamadıklarını gördük.

Dünyanın hiçbir yerinde anayasalarda, yasalarda yönetim sistemi durağan değildir. Değişen lşartlara göre değişitirilen dinamik süreçlerdir. Bölgemizin içinden geçtiği şu tarihi süreci göz önünde bulundurarak, 2023 sçeimlerinde milletimizle bu muhasebeyi yaparak daha iyiye daha güzele yol yürümeyi sürdüreceğiz.

ÇAVUŞOĞLU RUSYA'YA GİDİYOR

Antalya Diplomasi Forumu'nda dünyanın dört yanındaki 75 farklı ülkeden 17 devlet ve hükümet başkanı katıldı. Forum boyunca diplomasiyi yeniden kurgulamak, üç liderler oturumu, 27 panel, dört söyleşi, 3 yuvarlak masa toplantısıyla taraflar arasında 200 görüşme gerçekleştirildi. En çok ses getiren bçölümü Rusya ve Ukrayna Dışişleri Bakanlarının, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu ile birlikte yaptığı toplantıdır. Her ne kadar somut bir netice ile sonuçlanmamış olsa da diplomasi açısından önemlidir. Dışişleri Bakanımız yarın Rusya'ya gidiyor. Moskova'dan sonra Ukrayna ziyareti de olacak.

Biz de iki gün boyunca önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Antalya Diplomasi Forumu'nun kritik bir öneme sahip olduğunu düşünüyorum.

Yarın Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile buluşacağız. Kendisini misafir edeceğiz. Türkiye, dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında girmek için büyüme stratejisini kararlılıkla uygularken, diplomasi konusunda da merkez ülke konumunu sürdürmektedir.

1915 ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ

Geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız eser, hizmet altyapısı geleceğe umutla bakmamızı sağlıyor. Temel altyapılar konusunda bir endişemiz yok. 1915 Çanakkale Köprüsü, bu eser ve hizmet zincirinin altın halkalarından biri olacak. Çanakkale Savaşımızın ve şehitlerimizin hatıralarını yansıtan bu eserimizi yap-işlet-devret modeliyle hayata geçirdik. Dünyanın dört bir yanında bu modeli incelemek isteyenler var. Gerçi ülkemizde bu modeli hala anlayamayanlar da var. Milletimiz, ortaya çıkan eserlerden ne yapmaya çalıştığımızı anlıyor, takdir ediyor.

Kendi uçağımızı kendi silahımızı kendi motorumuzu geliştirmemizi engelleyen zihniyetin bir kez daha ülkemize aynı kötülüğü yapmasına izin vermeyeceğiz. Dünyadan bir haber bu habis anlayışı tarişhin tozlu raflarına kaldırana kadar mücadelemiz bitmeyecek. Olumlu neticeleri almaya başladıkça ülkemize kazandırdığımız geniş vizyonun önemi bir kez daha anlaşılacaktır.

Geniş bir coğrafyada Türkiye'nin yükselen yıldızı konuşulurken, bizim de kendimizi buna göre hazırlamamız gerekiyor. Cumhuriyetimöizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümü olan 2023, bu hakikatin enine, boyuna tartışılmasına vesile teşkil edecektir. Bu konuda gençlerimizden katkı bekliyoruz. Gelin, 2023'ü tarihimizin en şanlı yapraklarından biri haline getirelim.

3 BİN ANAOKULU YIL SONUNA KADAR HAZIR OLACAK

Eğitim konusunda da çok önemli yeni adımlar atıyoruz. Eğitim tüm kademelerinde okullaşma oranını yüzde 90'ların üzeirne çıkardık. Derslik başına öğrenci sayısını ve öğretmen başına çöğrenci sayısını da devraldığımız dönemden çok daha iyi hale getirdik. Yıl sonuna kadar 3 bin anaokulunun tamamını yapacağız. Aslan payını bin anaokulu ile İstanbul'a veriyoruz. Bu konuda özel eğitim alan özel çocuklarımızı da unutmadık Sadece 28 ilimizde 52 okul bulunurken bu sayı şu anda 81 ilde 135 anaokuluna ulaştırdık. Özel eğitim anaokulu olmayan ilimiz kalmadık. Bu sayıyı 300'e yükselteceğiz.

ÇİFTÇİLERE ÜÇ ÖNEMLİ MÜJDE

Çiftçilerimize sulama ve kredi konusunda önemli müjdelerimiz var. 830 bin hektar alanın daha modern sistemlerle sulanmasını temin ederek, üreticilerimize yıllık yaklaşık 41 milyar lira gelir artışı sağlayacağız.

Güneş enerjisi için çiftçilerimize destek vereceğiz. Sulama faaliyetlerinde güneş enerjisinin payını hızla artıracağız.

Hazine destekli kredilerin üst limitini yükseltiyoruz. Böylece çiftçilerimizin finansmana erişimini hızlandırıyoruz.