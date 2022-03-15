Scholz Türkiye’de

ALMANYA Şansölyesi Olaf Scholz, Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirdi. Başbakan Scholz, Esenboğa Havalimanı'nda törenle karşılandıktan sonra Anıtkabir'e geçti. Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp saygı duruşunda bulunan Scholz, Anıtkabir Özel Defteri'ne "Modern Türkiye'nin kurucusu büyük Avrupalı devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk'e derin saygıyla. Bu gibi zor dönemlerde Türk ve Alman halkları arasındaki bağlılık özel bir değere sahip" yazdı. Scholz ardından Başkan Erdoğan'ı ziyaret ederek bir görüşme gerçekleştirdi.

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