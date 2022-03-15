Yerli savaş uçağı 2023’te gökyüzünde

TÜRKİYE, silah sanayinde arka arkaya önemli adımlar atmaya, kendine yeter bir ülke olmaya devam ediyor. TBMM Milli Savunma Komisyonu üyelerinin, Savunma Sanayi Başkanlığı ve ASELSAN ziyaretinde, kurumlar tarafından devam eden çalışmalar ve yeni projeler ile ilgili detaylı bilgi verildi.

YERLİ MOTOR ÜRETİMİ

Verilen brifingde, Altay tankları, SİHA'lar ve Milli muharip uçağıyla ilgili önemli detaylar ortaya çıktı. Tank-palet fabrikasında üretilen Altay tanklarının motorlarıyla ilgili Almanya ve Güney Kore ile temaslar uzun süredir devam ediyordu. En sonunda Güney Kore'den beklenen motorun geldiği ve denemelerin başladığı aktarıldı. Türkiye'nin yüz akı İHA ve SİHA'ların motor ve bazı aksamları Ukrayna'da üretiliyordu.

Daha önce çıkartılan zorluklar nedeniyle başlatılan yerli motor projesine hız verildi. Kısa bir süre içinde sonuç alınıp yüz akı İHA ve SİHA'ların yerli motorla uçması hedefleniyor. Milli muharip uçağıyla ilgili çalışmalar hakkında da bilgi paylaşıldı. Uçağın ilk denemeleri 18 Mart 2023'te yapılacak ve böylece ilk kez hangardan çıkmış olacak. Denemelerin en az 3-4 yıl süreceği, milli muharip uçağının 2028 yılında stoklarda yer alabileceği belirtildi.