  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü

Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Putin'i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi

AA

16.03.2022, 21:03

Erdoğan, Zelenskiy ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna-Rusya savaşındaki son gelişmeler ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Rusya ve Ukrayna arasında barışın tesisi için diplomasi kulvarında yoğun bir gayret gösterdiklerini belirterek süratle kalıcı ateşkes sağlanmasını amaçladıklarını, savaşın devamının kimseye faydası olmadığını ifade etti.

Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i bir araya getirmeye yönelik gayretlerini sürdüreceğini dile getirdi.

Gerek Ukrayna topraklarındaki gerek komşu ülkelerdeki Ukraynalılara insani yardım ulaştırmaya devam ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, insani koridorların etkin şekilde işletilmesinin önemine işaret etti.

  • SON DAKİKA