‘Barışta kaybeden olmaz’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, dün Rusya'ya giderek mevkidaşı Sergey Lavrov ile kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından iki bakan ortak basın açıklaması yaptı. Bu süreçte Türkiye'nin net bir tutum sergilediğini belirten Çavuşoğlu, "Montrö'yü uygulayacağımızı net bir şekilde ifade ettik. Ukrayna'da binlerce sivil öldü. Bu savaş son bulmalı. Barışın kaybedeni olmaz" dedi.

ARABULUCULUK TEKLİFİ

PUTİN ile Zelenskiy'nin bir araya gelip gelmeyeceği ile ilgili soruya ise Çavuşoğlu, "Böyle bir toplantıya ev sahipliği yapmak isteriz. Önemli olan sonuç odaklı müzakerelere başlanmasıdır" yanıtını verdi. Bakan Lavrov ise aynı soruyla ilgili "Görüşme için engel yok. Bir takım mutabakat sağlanmalı" açıklamasını yaptı. Türkiye'nin yaklaşımına değer verdiklerini kaydeden Sergey Lavrov, "Görüş ayrılıklarımız var. Ancak Türkiye'nin dengeli tutumu bizim için çok kıymetli. Müzakereler, uzlaşıya varmak için umudun olduğunu söylüyor. Yaptırım savaşına dahil olmayan ülkelerin arabuluculuk tekliflerini olumlu karşılıyoruz. Bu ülkeler arasında İsrail, Türkiye de var" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, bugün de Ukrayna'ya geçerek mevkidaşı Dmitri Kuleba ile görüşecek