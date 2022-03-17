  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Gündem Başkan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Başkan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden, bugün hizmete girecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün videosunu paylaştı.

AA

18.03.2022, 00:30 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022, 00:38

Başkan’dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası." mesajıyla yaptığı paylaşımında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşa sürecine ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya yer verdi.

  • SON DAKİKA