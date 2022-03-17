Başkan’dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası." mesajıyla yaptığı paylaşımında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşa sürecine ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya yer verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya üzerinden, bugün hizmete girecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nün videosunu paylaştı.
18.03.2022, 00:30 Güncelleme Tarihi: 18.03.2022, 00:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası." mesajıyla yaptığı paylaşımında, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşa sürecine ilişkin görüntülerin bulunduğu videoya yer verdi.