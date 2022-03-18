Çanakkale Deniz Zaferi’nin 107’nci yılı! Başkan Erdoğan’dan önemli mesajlar: Yalnızca bizim değil tüm mazlumların zaferidir

Çanakkale'de kanları ile canları ile yedi düvele karşı destan yazan kahramanlarımız 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıldönümünde saygı ve dualarla anılıyor. Tüm yurtta Çanakkale şehitlerini anmak için birbirinden farklı program ve etkinlikler gerçekleştiriliyor. Çanakkale'deki törenlere Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve birçok siyasi katılıyor. Şehitler Abidesi'ndeki törene katılan Başkan Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 107. yıl dönümüyle ilgili, "Çanakkale Savaşları büyük bir kahramanlık destanıdır. İstiklale aşık bir millet 107 yıl önce tarihin akışını değiştirmiştir" dedi.

12.50: Diyanet İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Şehitler Abidesi'nde şehitler için dua etti.

12.45: Şehitlerimiz için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı.

12.40: Sancak teslim töreni yapıldı. Başkan Erdoğan, sancağı Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a verdi.

12.32: Başkan Erdoğan törende bir konuşma gerçekleştirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi'nin 107. yılı dolayısıyla Şehitler Abidesi'ndeki törende konuştu.

"ÇANAKKALE SAVAŞLARI BÜYÜK BİR KAHRAMANLIK DESTANIDIR"

Tarihimizin en görkemli sayfalarından olan Çanakkale Deniz Zaferi'mizin 107. yılını tebrik ediyorum. Çanakkale Savaşları büyük bir kahramanlık destanıdır. İstiklale aşık bir millet 107 yıl önce tarihin akışını değiştirmiştir. Vatanını ve hürriyetini canı pahasına durabilecek hiçbir silahın duramadığı görülmüştür.

"TÜRK MİLLETİ VERDİĞİ EŞSİZ MÜCADELEYLE TÜM MAZLUMLARA UMUT OLMUŞTUR"

Türk milleti Çanakkale'de verdiği eşsiz mücadeleyle tüm mazlumlara umut olmuş, sömürge altındaki birçok ülke Çanakkale'den aldıkları ilhamla kendi mücadelelerini başlatmışlardır. Bu şanlı zafer Türkiye'nin ve Türk milletinin olduğu kadar mazlum halkların da zaferidir.

"ÇANAKKALE, BİZİM EBEDİ VE EZELİ KARDEŞLİĞİMİZİ YANSITIR"

Çanakkale, millet olarak bizim ebedi ve ezeli kardeşliğimizi, kader ortaklığını yansıtır, sembolleştirir. Gençlerle hemen her buluşmamızda Çanakkale'yi ve Çanakkale destanını anlatıyor, burayı görmelerini söylüyorum. Rabbim bizi şehitlerimizin yolundan ayırmasın diliyorum. Bütün kahramanlarımızı rahmetle anıyorum.

12.25: Başkan Erdoğan ve protokol töreni takip etmek için alana geçti. Çanakkale Zaferi'nin anlam ve önemi ile ilgili konuşma yapılıyor.

12.20: Askeri karşılamanın ardından saygı duruşunda bulunuldu, daha sonra da İstiklal Marşı okundu.

12.15: Çanakkale Şehitler Abidesi'nde tören başladı. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Genel Başkanvekilleri Numan Kurtulmuş ile Binali Yıldırım ve Kabine üyeleri katıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Çanakkale Zaferi Töreni'nde açıklamalar yapacak.

BAŞKAN ERDOĞAN VE DEVLET BAHÇELİ ÇANAKKALE'DE

12.13: Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Şehitler Abidesi'ndeki tören için Çanakkale'ye geldi.