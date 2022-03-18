Çanakkale’de yeni bir destan yazıldı

18 Mart 1915 Çanakkale Zaferi'ni simgeleyen çok önemli detaylar içeren 1915Çanakkale Köprüsü'nü yapan konsorsiyum ortaklarının projeye münhasır kurduğu ortak girişim şirketi olan Çanakkale Otoyol Köprüsü İnşaat Yatırım İşletme A.Ş. bünyesinde görev alan yüzde 90'ı Türk mühendisler inşaatın her aşamasında dünya rekorlarına imza attı. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıldönümünü simgeleyen 2023 metre ile iki kule arasındaki dünyanın en uzun ortak açıklık mesafesine sahip olması çok önemli bir detay olarak dikkat çekiyor. Ayrıca çelikten inşa edilmiş köprü kulelerinin yapımı için 330 ton kaldırma kuvveti ile dünyanın en yüksek kapasiteli kule vinçleri, bu proje için özel tasarlanarak üretildi. Dünyanın en büyüğü olan vinçlerle, 318 metreye 150 ton ağırlığındaki kule parçası kaldırılarak ayrı bir dünya rekoruna imza atıldı. Her bir kulenin deniz seviyesinden yüksekliği, 16 metrelik top mermisi figürüyle birlikte 334 metreye ulaşırken böyleci dünyanın en yüksek asma köprü kulesi unvanını aldı.

DÜNYA REKORLARI KIRILDI

Her ne kadar Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümünü simgeleyen 2023 metre uzunluğundaki iki ayak arası açıklığı ile kuleler arasındaki en uzun orta açıklıkla dünya sıralamasında birinci sıraya yerleşmesiyle bilinse de köprü, farklı alanlarda dünyada ilk sırada yer alan birçok özelliklere sahip. Kulelerin yapımında bir başka dünya rekoruna imza atıldı. Çelikten inşa edilmiş köprü kulelerinin yapımı için dünyanın en yüksek kapasiteli kule vinçleri bu proje için özel olarak tasarlanıp imal edildi. 330 ton kaldırma kapasitesine sahip kule vinclerden birisi Avrupa ayağına diğeri Asya ayağına yerleştirildi. Dünyanın en büyüğü olan bu vinçlerle 318 mt ye 150 ton ağırlığındaki kule parçası kaldırılarak da ayrı bir dünya rekoruna imza atıldı.

DEPREM VE FIRTINALARA DAYANIKLI

Bir mühendislik harikası olan köprü 277 kilometre hızla esen bir rüzgara ve 2500 yılda bir meydana gelen en şiddetli depremlere karşı dayanıklı olarak inşa edildi. Ülkemizin sahip olduğu diğer uzun açıklklı köprülerden farklı olarak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gidiş ve geliş yönleri arasında 9 metrelik hava boşluğu bulunmakta. Bu hava boşluğu sayesinde köprünün yolunu oluşturan tabliyeler üzerindeki rüzgar etkisi asgari seviyeye indirilmekte. Özellkle iki ayak arası açıklığı 1.500 metrenin üzerinde olan köprülerde bu hava boşluğu çoğu zaman zorunluluk haline geliyor. Tabliyeler adeta uçak kanadı tasarlanır gibi şekillenidirlmiş ve köprünün altından geçtiğinizde bu durumu açık olarak görebiliyorsunuz. Yapılan kapsamlı mühendislik çalışmaları neticesinde genel geometrisi belirlenen tabliyelerin daha sonra belli ölçekteki modelleri özel rüzgar tünelerinde testlere tabi tutularak tıpkı uçak kanadı tasarlanır gibi tabliyelere son şekilleri verildi.

DOĞAYA VE ÇEVREYE HASSASİYET

Proje aynı zamanda çevre ve doğaya duyduğu hassasiyetle de biliniyor. Köprüde günümüzde artık tüm projelerde uyulması gereken yapım ve işletme dönemleri için Çevre ve Sosyal Etki alanında da IFC'nin (International Finance Corporation) uluslararası standartları ve mevzuatları çerçevesinde takdir edilmesi gereken birçok uygulama görülüyor. Bu çerçevede, denizin tabanına dev kazıklar çakılırken Çanakkale Boğazı'ndaki yunusların çakımdan çıkarak yayılan ses dalgalarından rahatsız olmaması için özel denizbiyolojisi alanında uzmanlar tarafından ve özel sonar cihazlar vasıtası ile sürekli gözlem yapılmış. Yunus balıkları, kazık çakım bölgesine 500 metreden daha yakın olduklarında kendileri bölgeyi terkedene kadar çakım işlemleri durdurulmuş. Benzer şekilde köprünün inşası için denizde tarama ve dolgu yapılması zorunlu olan yerlede bulunan ve pina olarak bilinen 1.054 adet büyük deniz kabukları bulundukları yerlerden dalgıçlar tarafından kaldırılarak 18 Mart Çanakkale Üniversitesi ile işbirliği yapılarak yaşamlarına uygun olan Çanakkale Boğazı'ndaki bir başka yere nakledilmişler. Projenin 88 kilometrelik otoyolu projelendirilirken hayvanların doğal yaşam alanlarında geçiş yapabilmesi için ekolojik üst geçit tasarlanmış ve hayvanlar bu üst geçit üzerinden otoyolun bir tarafından diğer tarafına rahatlıkla geçiş yapabiliyor.

KÖPRÜ HAKKINDA İLGİNÇ DETAYLAR



BİR mühendislik harikası olan köprü, 277 kilometre hızla esen bir rüzgara ve 2 bin 500 yılda bir tekrarlanacak en büyük depremlere bile dayanıklı.

İKİ asma kulenin orta açıklık mesafesi olan 2023 metre Cumhuriyetin 100. yılını temsil ediyor.

ASMA kulelerin yüksekliğinin 318 metre olması ise 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin tarihini simgeliyor.

KULELER, renklerini kırmızıbeyaz ile Türk bayrağından aldı.

KÖPRÜ, mevcut devlet oyluna göre 40 km'lik kısalma sağlayacak

HER iki kule temeli için 368 adet çelik kazık ve 64 bin 260 metreküp beton kullanıldı.

KULLANILAN beton ile 100 metrekarelik 5900 adet daire yapılabilir.