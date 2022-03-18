‘Cesaretiniz aktif oyuncu olduğunuzu kanıtladı’

DIŞİŞLERİ Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'nın Lviv kentinde Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi. Çavuşoğlu ve Kuleba, ikili görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yaptı. Açıklamasında Rusya ve Ukrayna'ya ziyaretin neticesinde ateşkes umudunun biraz daha arttığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, Ukrayna'nın, Türkiye'yi olası bir anlaşmanın güvenlik boyutunun garantörleri arasında teklif ettiğini ve Rusya'nın buna itirazı bulunmadığını da söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba da, "Kararlılığınız, cesaretiniz ve şahsen ziyaretiniz, Türkiye'nin aktif bir oyuncu olduğunu kanıtlıyor" dedi.

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