Her mücadelemiz zaferle sonuçlanıyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde 'AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Başkan Erdoğan, AK Parti'nin istişare ile kurulduğunu, gelecek Kasım ayında partinin 21'inci yaşını geride bırakacağını söyleyerek, "Önümüze çıkan her engeli aşıyor, her mücadeleyi zaferle neticelendiriyoruz"diye konuştu.

GERÇEK BİR YOL AYRIMI

Başkan Erdoğan, "Bugüne kadar girdiğimiz 15 seçimin istisnasız tamamında sandıktan açık ara birinci parti olarak çıkmamız milletimizin duruşumuzu takdir ettiğini gösteriyor.

Yeni bir imtihanın, 2023 seçimlerinin arifesindeyiz. Gelecekte yapacaklarımızı ortaya koyacak, geçmişin hesabını verecek, sonraki 5 yıl için seçmenden ruhsat isteyeceğiz. Şüphesiz her seçim önemlidir, hayatidir; ama 2023 seçimleri AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın geleceğinin ötesinde ülkemizin ve milletimizin kaderi bakımından gerçek anlamda bir yol ayrımını ifade edecektir" dedi.

'ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ DÜNYANIN 1 NUMARASI'

BAŞKAN Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün dünyanın en önemli köprülerinden biri olacağını kaydederek, "1915 Çanakkale Köprüsü kalkınma hamlemizin en önemli sembollerinden biri olacak. Dünyanın en önemli köprülerinden biri olacak, hatta bir numarası diyebileceğimiz bir köprüyü inşa ettik. Bunun anlamı var. Burası Çanakkale. Zaferin taçlandığı bu bölgede bu eseri ortaya koymak, hatırlayın deniz dalgalı karşıdan karşıya geçemezsin, ama şimdi bu köprümüzle 6 dakikada Asya'dan Avrupa'ya geçecek bir yatırımı gerçekleştirmiş olduk. Bu da bize nasip oldu" dedi.

DSÖ TOPLANTISINA ÖNEMLİ MESAJLAR: SALGINLA ADALETSİZLİKLER YENİDEN ORTAYA ÇIKTI

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Beşiktaş'ta düzenlenen Dünya Sağlık Örgütü "Sağlık ve Göç" konulu Avrupa Bölgesi Yüksek Düzeyli Toplantısı'na video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Sınırımızın hemen ötesinde çok zor koşullarda hayatlarını idame ettiren 5 milyon Suriyeli mazluma yardım elimizi uzattık. 3. Türkiye Afrika Ortaklık Zirvesi'nde söz verdiğimiz toplam 15 milyon doz aşıyı Afrikalı kardeşlerimize peyderpey ulaştırıyoruz. Yerli aşımız Turkovac'a gelen talepleri de bu süreçte imkanlar dahilinde karşılamaya çalışıyoruz. Salgının küresel sistemdeki adaletsizlikleri ve çarpıklıkları bir kez daha ortaya koyduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı.