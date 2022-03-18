Karaismailoğlu, gün doğumunu Çanakkale Köprüsü’nde karşıladı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümü ve Şehitleri Anma Günü törenlerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılışı yapılacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde gün doğumunu yürüyerek karşıladı. Karaismailoğlu, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ve basın mensuplarıyla birlikte Gelibolu ilçesindeki Sütlüce şantiyesinden yürümeye başladı. 4 bin 608 metre uzunluğundaki köprüde karanlıkta yürümeye başlayan Bakan Karaismailoğlu, köprü ortasına ulaştığında gün doğdu ve hava aydınlandı. Yürüyüş, Lapseki ilçesindeki Şekerkaya şantiyesinde sona erdi.

'BİR DEHA ÜRÜNÜ'

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ortasında açıklama yapan Bakan Karaismailoğlu, "Çanakkale'de ortaya çıkan bu eser yüzyıllar boyu bu ülkeye hizmete edecek. Bütün Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gurur duyacağı bir projeyi yarın hizmete açıyoruz. Köprümüz sembollerin köprüsü. 318 metre yüksekliğindeki çelik ayaklar 3'üncü ayın 18'ini simgeliyor. 2023 metrelik orta açıklık ise Cumhuriyet'imizin 100'üncü yılını simgeliyor. Seyit Onbaşı'nın 16 metrelik simge top mermileriyle birlikte kule yükseklikleri 334 metreye kadar çıkacak"diye konuştu.